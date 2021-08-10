На бывшего директора ФБК Ивана Жданова завели новое дело

На бывшего директора ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией) Ивана Жданова завели новое уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС.

Также фигурантом дела стал экс-глава движения «Штабы Навального» (признано экстремистской организацией) Леонид Волков.

Следователи заподозрили их по части 1 статьи 282.3 («Сбор средств, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации») УК РФ.