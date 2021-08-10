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На бывшего директора ФБК Ивана Жданова завели новое дело

Lenta.ru
6 часов назад

На бывшего директора ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией) Ивана Жданова завели новое уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС.

На бывшего директора ФБК Ивана Жданова завели новое дело
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Также фигурантом дела стал экс-глава движения «Штабы Навального» (признано экстремистской организацией) Леонид Волков.

Следователи заподозрили их по части 1 статьи 282.3 («Сбор средств, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации») УК РФ.

Ранее сообщалось о заочном аресте Жданова. Объявленному в международный розыск оппозиционеру предъявили обвинение по части 2 статьи 315 УК РФ («Злостное неисполнение представителем организации вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта»).

Другое,Иван Жданов,Леонид Волков,Минюст РФ,
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