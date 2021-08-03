Крым предъявит Украине иски из-за пяти блокад

Власти Крыма предъявят Украине иски за пять блокад, сообщил глава комитета по законодательству крымского госсовета, заместитель главы рабочей группы парламента региона по оценке последствий блокады Сергей Трофимов в беседе с РИА "Новости". Речь идет о водной, энергетической, транспортной, продовольственной и банковской блокадах, пояснил Трофимов. "Первый иск мы намерены подать осенью по водной блокаде. Основа иска уже сформирована", - рассказал он. По его словам, предварительно ущерб от водной блокады оценивается в 1,47 трлн рублей, в настоящее время ведется работа по документальному подкреплению суммы ущерба. При этом иск по водной блокаде должен стать одним из самых масштабных наравне с иском по энергетической блокаде. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона дождется момента, чтобы "вернуть" Крым. В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.