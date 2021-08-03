В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Крым предъявит Украине иски из-за пяти блокад

Газета.Ru
14 часов назад

Власти Крыма предъявят Украине иски за пять блокад, сообщил глава комитета по законодательству крымского госсовета, заместитель главы рабочей группы парламента региона по оценке последствий блокады Сергей Трофимов в беседе с РИА "Новости". Речь идет о водной, энергетической, транспортной, продовольственной и банковской блокадах, пояснил Трофимов. "Первый иск мы намерены подать осенью по водной блокаде. Основа иска уже сформирована", - рассказал он. По его словам, предварительно ущерб от водной блокады оценивается в 1,47 трлн рублей, в настоящее время ведется работа по документальному подкреплению суммы ущерба. При этом иск по водной блокаде должен стать одним из самых масштабных наравне с иском по энергетической блокаде. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона дождется момента, чтобы "вернуть" Крым. В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Крым предъявит Украине иски из-за пяти блокад
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Другое,Дмитрий Кулеба,Сергей Трофимов,РИА Новости,Республика Крым,Украина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители