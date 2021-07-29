Модуль «Наука» состыковался с МКС

Стыковка Многоцелевого лабораторного модуля «Наука» к служебному модулю «Звезда» Международном космической станции успешно завершилась 29 июля в 16:29 по московскому времени. Модуль «Наука» предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. В нем есть дополнительное спальное место, туалет, система регенерации воды и кислорода и рабочие места. Первоначально запуск модуля планировался в 2007 году, но был отложен на 14 лет. «Роскосмос» провел прямую трансляцию события.

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Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» успешно стыковался к служебному модулю «Звезда» Международной космической станции 29 июля в 16:29 по московскому времени. Как и заявил ЦУП накануне, стыковка не потребовала внепланового выхода космонавтов в открытый космос. Модуль «Наука» предназначен для расширения российского сегмента МКС, реализации научно-прикладных исследований и экспериментов. После его ввода в эксплуатацию российский сегмент получит дополнительное спальное место и туалет, места для работы, хранения грузов и размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода.

Строительство модуля «Наука» началось еще в 1995 году, первоначально запуск планировался в 2007 году, но по финансовым и техническим причинам был отложен суммарно на 14 лет. Пуск модуля состоялся с космодрома Байконур 21 июля ракетой-носителем «Протон-М». Выведение модуля в зону стыковки с МКС длилось восемь суток, а модуль «Пирс», место которого занял «Наука» был отстыкован 26 июля.