Моргенштерн стал самым успешным российским музыкантом по версии Forbes

Forbes представил рейтинг самых успешных российских звёзд. У спортсменов, музыкантов, телеведущих, блогеров и моделей подсчитали гонорары, а также число подписчиков и упоминаний в СМИ и соцсетях с июня 2020 года по май 2021-го. В результате рэпер Моргенштерн, весь год не вылезающий из медийных историй, переместился с 21-го на 2-е место. Среди музыкантов это самый высокий результат. На первом месте, как и в прошлом году, обосновался борец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов. В октябре 2020 года он объявил о завершении спортивной карьеры. Состояние спортсмена оценили в $12 млн. Только за свой последний бой он получил более $3 млн. Сейчас бывший чемпион UFC в лёгком весе плотно занялся бизнесом. Недавно он объявил о планах создать сеть фитнес-клубов. У Алишера Моргенштерна доходы поскромнее даже по сравнению с теми, кто находится ниже в рейтинге, — $7,4 млн. В 2021 году он выпустил двойной альбом Million Dollar: Happiness/Business, за каждую из частей которого получил предоплату в $1 млн от лейбла Atlantic Records Russia. Однако популярности и успешности рэперу добавили скандалы. Среди прочего он получил премию «Женщина года» в дамском наряде, судился из-за использования в TikTok песни «Владимир Путин — молодец», реагировал на претензии антимонопольщиков за демонстрацию алкоголя и непристойного поведения в рекламе Альфа-банка. В июне 2021 года московский суд оштрафовал артиста за пропаганду наркотиков на 100 000 рублей. Третье место заняла телеведущая и певица Ольга Бузова с доходом $3,3 млн. Недостаток гонораров она щедро компенсирует активностью в соцсетях: её аккаунт в Instagrame насчитывает более 23 млн подписчиков, что делает его одним из самых популярных в России. В 2020 году вышел очередной фильм с участием Бузовой «Чумовой Новый год», где она по традиции играет саму себя. А в 2021-м артистка впервые попробовала себя на сцене МХАТа, сыграв в спектакле «Чудесный грузин». Четвёртое место досталось рэперу Тимати (Тимуру Юнусову) с заработком $10,4 млн. Последний год выдался для артиста нелёгким: он ушёл из собственного лейбла Black Star и создал компанию «Ракета» для венчурных инвестиций. Теперь перец планирует заняться проектами в сфере электронной коммерции и индустрии развлечений. Тимати уже купил долю в первом таком бизнесе. Кроме того, за прошедший год он принял участие в реалити-шоу «Холостяк», выпустил новый альбом и несколько клипов, самый успешный из которых собрал на YouTube 121 млн просмотров. При этом сеть бургерных рэпера Black Star Burger не выдержала удара пандемии, и заведения массово позакрывались . Замыкает пятёрку лидеров основатель группировки «Ленинград» Сергей Шнуров ($11 млн), которого признали богатейшим представителем российского шоу-бизнеса, несмотря на то, что он распустил свою группу. Сейчас артист продолжает выступать на корпоративах, но сосредоточился на развитии своего бизнеса и работе генеральным продюсером канала RTVI. В 2021 году он также снялся в рекламных роликах «Пятёрочки» и «Мегафона», а в июне официально запустил новый музыкальный проект «Зоя» во время ПМЭФ-2021. В десятку также попали: - хоккеист Александр Овечкин, заработавший $12,2 млн; - телеведущая, блогер и журналистка Ксения Собчак с доходом $4,7 млн; - рэпер Баста ($5,3 млн); - футболист Артём Дзюба ($5 млн); - певица Полина Гагарина ($6 млн). Как считали При составлении рейтинга Forbes подсчитывал только доходы, полученные артистом или спортсменом за счёт своего таланта. Издание не учитывало, как гонорары звезды распределяются между продюсерами и агентами. Отдельно присваивались баллы за упоминания в СМИ и соцсетях, за число подписчиков и количество запросов в поисковиках по всему миру. Рейтинг составлялся путём сложения баллов и сравнения общего результата. Как выглядел прошлый рейтинг, можно посмотреть здесь . Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва» Подпишись на наш инстаграм , чтобы увидеть самое дорогое из доступного за деньги.