В МВД завели дело о мошенничестве в Центре подготовки космонавтов

Уголовное дело в отношении неустановленных лиц возбуждено по факту мошенничества в особо крупном размере в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина (ЦПК). Об этом во вторник, 27 июля, со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщает РБК.

По данным издания, дело по части 4 статьи 159 УК РФ было возбуждено 23 июня сотрудниками подмосковного отдела полиции «Власиха», который специализируется на безопасности спецобъектов. По словам источников, основанием для возбуждения дела стал эпизод от 2012 года.

Тогда 24 октября ЦПК и федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) «Спецстройсервис» заключили договор подряда на реконструкцию и техническое перевооружение комплекса сооружений тренажерно-испытательной базы ЦПК. Как считает следствие. в 2013-2015 годах заказчик оплатил фактически невыполненные работы.