Белоруссия обвинила Запад в финансовой войне против Минска

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На семинаре для руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Белоруссии глава МИД подчеркнул, что действия Запада требуют не только оперативных, но и продуманных многоплановых ответов на перспективу.

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При этом министр отметил, что любые вызовы всегда несут с собой новые возможности, которые необходимо своевременно выявить и качественно использовать. Он добавил, что в этой работе Белоруссии есть, на кого и на что опереться.

«Я имею в виду прежде всего наших стратегических партнеров, Россию, Китай, да и другие страны, а также имеющиеся наработки на традиционных рынках, уже подготовленные и разрабатываемые стратегии и планы по наращиванию нашего присутствия и освоению новых рынков и ниш», — объяснил Макей.

Он также обратил внимание, что несмотря на негативные внешние факторы, Белоруссия добилась позитивных результатов на экспортном направлении за прошедший период текущего года. По его словам, за последние пять месяцев белорусский экспорт товаров и услуг составил более $18 млрд и увеличился почти на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее пять государств, не входящих в ЕС , присоединились к принятым Евросоюзом санкциям против Белоруссии.

12 июля глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал Европейский союз ввести пятый пакет санкций против Белоруссии, обвинив Минск в доставке мигрантов в балтийскую республику. В свою очередь в Белоруссии заявили, что разработали пакет ответных мер – от дипломатических до экономических — на санкции ЕС.

24 июня Европейский союз официально объявил о введении секторальных экономических санкций против Белоруссии. Введение рестрикций связано с экстренной посадкой в аэропорту Минска самолета компании Ryanair 23 мая, а также задержанием основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.