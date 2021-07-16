Прощание с Петром Мамоновым состоится 17 июля

Прощание с российским актером и музыкантом Петром Мамоновым
, скончавшимся накануне, состоится 17 июля в Донском монастыре в Москве
. Об этом сообщила вдова артиста Ольга Мамонова, передает ТАСС. "Отпевание будет в Донском монастыре завтра, в главном соборе, в 09.30", — сказала она. Петр Мамонов был госпитализирован в конце июня, несколько недель он находился в состоянии медицинской комы и на аппарате ИВЛ. 15 июля стало известно, что артист скончался. Ему было 70 лет. Петр Мамонов основал группу "Звуки Му" вместе с Алексеем Бортничуком в 1983 году. Позже к ним присоединился Александр Липницкий
. Также Мамонов играл в театре и снимался в кино. Наиболее известные работы с ним: "Игла" с Виктором Цоем
в главной роли, "Такси-блюз", где Мамонов сыграл талантливого музыканта-алкоголика, "Шапито шоу" и "Остров" Павла Лунгина
, в котором герой артиста весь фильм искупает грехи.