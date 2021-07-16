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Прощание с Петром Мамоновым состоится 17 июля

Газета.Ru
2 часа назад
Прощание с российским актером и музыкантом Петром Мамоновым, скончавшимся накануне, состоится 17 июля в Донском монастыре в Москве. Об этом сообщила вдова артиста Ольга Мамонова, передает ТАСС. "Отпевание будет в Донском монастыре завтра, в главном соборе, в 09.30", — сказала она. Петр Мамонов был госпитализирован в конце июня, несколько недель он находился в состоянии медицинской комы и на аппарате ИВЛ. 15 июля стало известно, что артист скончался. Ему было 70 лет. Петр Мамонов основал группу "Звуки Му" вместе с Алексеем Бортничуком в 1983 году. Позже к ним присоединился Александр Липницкий. Также Мамонов играл в театре и снимался в кино. Наиболее известные работы с ним: "Игла" с Виктором Цоем в главной роли, "Такси-блюз", где Мамонов сыграл талантливого музыканта-алкоголика, "Шапито шоу" и "Остров" Павла Лунгина, в котором герой артиста весь фильм искупает грехи.
Прощание с Петром Мамоновым состоится 17 июля
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Другое,Александр Липницкий,Петр Мамонов,Павел Лунгин,Виктор Цой,Москва,
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