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Температура в Москве вновь побила рекорд

Газета.Ru
3 часа назад
Погода в российской столице в среду побила рекорд 1951 года, сообщил РИА «Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
В Москве побит температурный рекорд 1951 года
Фото: Газета.RuГазета.Ru
«Столбики максимального термометра на базовой столичной метеостанции ВДНХ сумели подняться до +34,1°С. Это второй рекорд подряд и 6-й в текущем сезоне за последние 25 суток», — сказал синоптик.
Ранее замдиректора Гидрометцентра Геннадий Елисеев рассказал «Газете.Ru», что температура воздуха в Москве снизится 20 июля. По словам специалиста, возможно снижение температуры до +28 +30 °С и дожди с грозами.
Из-за аномальной жары в столице до 21.00 15 июля продлили «оранжевый» уровень погодной опасности. На станциях метро и Московского центрального кольца раздают воду.
В МЧС посоветовали в такую жару проветривать помещение, носить одежду светлых тонов, а на улице обязательно надевать головной убор. По возможности в квартире желательно включить вентиляторы или кондиционеры. Помимо этого, лучше ограничить поездки в общественном транспорте, пока не спадет жара. Например, ездить либо утром, либо вечером.
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