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Собянин заявил, что Москва преодолела пиковые значения по заболеваемости COVID-19

Газета.Ru
2 часа назад
Российская столица смогла преодолеть пиковые значения по коронавирусной инфекции. Сейчас наблюдается небольшое снижение заболеваемости COVID-19, сообщил в эфире телеканала "Россия-1" мэр Москвы Сергей Собянин. По словам градоначальника, уже начала стабилизироваться ситуация с распространением вируса. "Москва, конечно, переживает очень сложные времена. Слава богу, мы преодолели пиковые значения, сейчас наблюдаются некоторая стабилизация и даже небольшое снижение уровня заболеваемости", - заявил Сергей Собянин. 10 июля сообщалось, что в Москве за сутки подтвердились 5 694 случая коронавируса. Днем ранее выявили 6 643 случая, 8 июля — 6 040, 7 июля — 5 621, 6 июля — 5 498. Также врачи отмечали рост тяжелых случаев COVID-19 из-за жары. Главный врач ГКБ имени Спасокукоцкого Алексей Погонин уточнил, что жара вызывает повышенное потоотделение, затруднение в дыхании, повышенное сердцебиение — то есть заставляет работать все системы организма в режиме "чрезвычайной ситуации".
Собянин заявил, что Москва преодолела пиковые значения по заболеваемости COVID-19
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Другое,Алексей Погонин,Сергей Собянин,Москва,
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