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Вакцина "КовиВак" закончилась в Москве за сутки

Газета.Ru
2 часа назад
Вакцина "КовиВак" закончилась в Москве, сообщается на портале мэра и правительства столицы. На баннере, информирующем, где можно пройти вакцинацию, появилась запись: "Вакцины "КовиВак" нет в наличии. Ожидается поставка препарата от Минздрава России". Накануне в столицу поступила новая партия препарата — в ограниченном количестве, без записи. Вакцину можно было сделать в 14 пунктах. При этом в каждом было не более 850 доз. До этого "КовиВак" закончился в Москве 28 июня. Кроме того, в столице до сих пор нет и еще одной отечественной вакцины — "ЭпиВакКорона". Перебоев нет только со "Спутником V" — привиться этим препаратом можно в 119 центрах вакцинации в городских поликлиниках, в торговых центрах и других общественных местах, в павильонах "Здоровая Москва" и парках. "КовиВак" — препарат, разработанный специалистами Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН. Из биоматериала первых пациентов больницы "Коммунарка" они выделили РНК коронавируса, создав так называемую цельновирионную вакцину. В ее составе — "убитый" вирус SARS-CoV-2, который лишен своих инфекционных свойств. При этом организм, реагируя на препарат, дает иммунный ответ.
Вакцина "КовиВак" закончилась в Москве за сутки
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Другое,Минздрав РФ,РАН,Правительство Москвы,Москва,
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