Почти половина населения Земли привилась от COVID-19

Общее число вакцинированных людей по всем странам мира на текущий момент — более 3,1 млрд человек, что составляет почти 50% от всего взрослого населения планеты. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса , передает газета «Известия».

Из статистики университета следует, что более 3,1 млрд человек получили хотя бы первый компонент вакцины, в то время как 885 млн из них вакцинированы полностью.

«При этом «Спутник V» пользуется крайне высоким спросом по всему миру и зарегистрирован в 67 странах, где проживает почти половина населения Земли. Российская вакцина успешно применяется уже более чем в 40 странах», — говорится в сообщении.

Данные британской научно-аналитической компании Airfinity от 25 июня свидетельствуют о том, что привить обеими дозами вакцины от COVID-19 свыше 50% своего взрослого населения к настоящему моменту смогли 13 государств и шесть небольших территорий.