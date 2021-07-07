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Почти половина населения Земли привилась от COVID-19

Газета.Ru
4 часа назад
Общее число вакцинированных людей по всем странам мира на текущий момент — более 3,1 млрд человек, что составляет почти 50% от всего взрослого населения планеты. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса, передает газета «Известия».
Из статистики университета следует, что более 3,1 млрд человек получили хотя бы первый компонент вакцины, в то время как 885 млн из них вакцинированы полностью.
«При этом «Спутник V» пользуется крайне высоким спросом по всему миру и зарегистрирован в 67 странах, где проживает почти половина населения Земли. Российская вакцина успешно применяется уже более чем в 40 странах», — говорится в сообщении.
Кроме того, по словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, данные о массовой вакцинации российским препаратом в Мексике, Бахрейне, Венгрии, Сан-Марино, Сербии, Аргентине и других государствах доказали высочайшую эффективность и безопасность препарата, дополнили в сообщении.
Данные британской научно-аналитической компании Airfinity от 25 июня свидетельствуют о том, что привить обеими дозами вакцины от COVID-19 свыше 50% своего взрослого населения к настоящему моменту смогли 13 государств и шесть небольших территорий.
Речь идет о Сейшельских Островах, Израиле, Монголии, Бахрейне, Чили, Мальте, Великобритании, США, Венгрии, Исландии, Уругвае, Катаре, ОАЭ. Также больше половины взрослых граждан вакцинированы на Бермудских Островах, Арубе, Синт-Мартене, Ангилье, острове Мэн и Островах Кука.
Другое,Джон Хопкинс,Кирилл Дмитриев,Российский фонд прямых инвестиций,газета "Известия",
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