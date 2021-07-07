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Собянин сообщил об "астрономическом" числе привишихся за сутки москвичей

Газета.Ru
5 часов назад
За минувшие сутки в Москве от коронавируса привились 105 тысяч человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на открытии одного из крупнейших в мире центров вакцинации в Лужниках. Его слова приводит ТАСС.
Собянин сообщил об "астрономическом" числе привишихся за сутки москвичей
Фото: ТАССТАСС
«За прошедшие сутки было вакцинировано первым и вторым компонентом 105 тысяч [человек], это астрономическая сумма. И, конечно, это требует ввода дополнительных мощностей», — заявил глава города.
По его словам, общая мощного нового центра в Лужниках составляет около 15 тысяч человек в сутки, что в 2,5 раза превышает мощность недавно открытого пункта вакцинации в Гостином дворе.
За минувшие сутки в столице выявили более 5 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».
Другое,Сергей Собянин,Российский фонд прямых инвестиций,ИТАР-ТАСС,Москва,
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