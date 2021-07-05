Убийц красноярского биатлониста приговорили к 14,5 годам строгого режима

Преступление произошло в сентябре 2019 года. Тогда между убийцами и их жертвой произошел конфликт, в результате которого Шилов и Шмелев избили Сисигина до смерти. Свои действия они снимали на камеру, специально вымазывая себя кровью жертвы. Также они не пускали к пострадавшему медиков. Спустя 23 дня биатлонист скончался в больнице от полученных травм.