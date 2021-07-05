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Убийц красноярского биатлониста приговорили к 14,5 годам строгого режима

Газета.Ru
53 минуты назад
Красноярский суд приговорил Андрея Шилова и Сергея Шмелева к 14,5 годам заключения в колонии строгого режима за убийство биатлониста Дмитрия Сисигина, сообщает Telegram-канал Kras Mash.
Убийц красноярского биатлониста приговорили к 14,5 годам строгого режима
Фото: ТАССТАСС
Отмечается, что преступники также обязаны выплатить семье погибшего компенсацию в размере 5,4 миллиона рублей.
Преступление произошло в сентябре 2019 года. Тогда между убийцами и их жертвой произошел конфликт, в результате которого Шилов и Шмелев избили Сисигина до смерти. Свои действия они снимали на камеру, специально вымазывая себя кровью жертвы. Также они не пускали к пострадавшему медиков. Спустя 23 дня биатлонист скончался в больнице от полученных травм.
Позже Шмелев заявил о раскаянии в совершенном преступлении. Также он признался, что во время избиения находился в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее Следственный комитет Российской Федерации завершил расследование по факту убийства чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна. Осенью 2019 года спортсмена застрелили в Москве возле его дома на Нахимовском проспекте.
Другое,Сергей Шмелев,Андрей Шилов,ФСИН,СКР,
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