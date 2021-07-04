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«Обосрался и сидит»: Канчельскис о пресс-конференции Черчесова

Newsru.com
6 часов назад
Бывший футболист сборной СССР и России Андрей Канчельскис прокомментировал пресс-конференцию главного тренера национальной команды Станислава Черчесова, посвященную итогам Евро-2020. Его слова приводит «Спорт-экспресс».
«Обосрался и сидит»: Канчельскис о пресс-конференции Черчесова
Фото: InstagramInstagram
По словам Канчельскиса, ему было мерзко наблюдать за пресс-конференцией Черчесова, так как он вёл себя наглым образом.
Обосрался и сидит, рассказывает про каких-то велосипедистов, полевых командиров и кураж — смешно просто. Как будто студент не подготовился к экзамену — так можно описать эту пресс-конференцию, — сказал Канчельскис.
Сборная России под руководством Станислава Черчесова заняла четвёртое место в группе, проиграв бельгийцам (0:3) и датчанам (1:4). Единственные три очка коллектив заработал в матче с Финляндией, который завершился победой российской команды с минимальным счётом 1:0.
Ранее сообщалось, что спортивный журналист и блогер Василий Уткин заявил, что Российский футбольный союз (РФС) принял решение об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу.
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