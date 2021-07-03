«Это за гранью»: почему россияне не инвестируют в одежду

При формировании базового гардероба стилисты советуют покупать дорогие базовые вещи, которые прослужат не один сезон. По свидетельствам экспертов, на Западе, в частности в Италии , это распространенная практика. Но не в России . «Газета.Ru» — о том, почему россияне не готовы вкладываться в одежду.

Фото: Bobby Yip/Reuters Bobby Yip/Reuters

Мода на разумное потребление одежды предполагает, в числе прочего, покупку качественной одежды из натуральных материалов — в расчете на то, что они прослужат долго. Например, стилист Александр Рогов советует шить вещи на заказ или покупать их в брендовых магазинах — такие изделия даже могут стать вашей визитной карточкой, в первую очередь это костюмы, тренчи, пиджаки, пальто и обувь.

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«Если денег ограниченное количество, инвестировать стоит в сумки, обувь, очки, ремни, классическую верхнюю одежду вроде пальто Max Mara», — уточняет в беседе с «Газетой.Ru» стилист, байер и автор Telegram-канала о моде «Из Милана, с любовью» Маргарита Тучкова.

За границей это обыденность. Маргарита Тучкова рассказывает, что итальянцы готовы даже брать кредиты, чтобы приобрести заветную сумку или костюм. «Они все выбирают дотошно, но в этом есть и свой шарм. Причем большая часть итальянок и итальянцев, если мы говорим про Милан, умеют одеваться. У них это врожденное», — полагает байер.

Россияне, по наблюдениям Тучковой, тоже больше не скупают все подряд на миланских распродажах. Однако такую роскошь как, к примеру, обувь от итальянского премиум бренда Santoni, изготавливающуюся на заказ, могут позволить себе далеко не все. Одна пара стоит около $5 тыс. «Как много россиян могут себе это позволить?! Моя бабушка, живущая в Петербурге на пенсию, например, не может поверить вообще в то, что кто-то готов купить такие дорогие ботинки. Для нее это за гранью. И так я думаю, к сожалению, для большинства. Особенно для глубинок», — делится размышлениями стилист.

Наталья Маслова , психолог-консультант и специалист по потребительскому поведению, тоже считает, что большинство россиян не готовы тратиться на предметы гардероба, даже качественные, поскольку на рынке есть достаточное количество брендов масс-маркета, часто копирующих вещи люксовых марок, а к тому же, мода стремительно меняется.

Кроме того, люди постепенно перестают относиться к одежде как к элементу, демонстрирующему их статус — особенно если говорить про молодое поколение. «На них в меньшей степени влияет маркетинг и реклама брендов, они более свободны от модных стереотипов, от атрибутики, они более легко относятся к покупкам вещей. Тем более, что сейчас бренды масс-маркета копируют коллекции дорогих брендов, и нет смысла вкладываться в дорогие коллекции», — объясняет Маслова.

По мнению психолога, «люди стали более независимы от покупки одежды». «Понятие «встречают по одежке», наверное, немножко стерлось», — говорит она. Наталья Маслова полагает, что на нежелание людей вкладываться в одежду повлиял и тренд на осознанное потребление, когда вещи стало возможным брать в аренду или покупать в комиссионном магазине по более низкой цене.

Instagram-блогер и писательница Алла Лагутина разделяет мнение психолога о том, что люди сейчас проще относятся к одежде — она негативно относится к зависимости от покупки вещей и признается, что не любит их покупать.

Тратиться на дорогие вещи блогер и вовсе считает бессмысленным.