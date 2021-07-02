Путин подписал закон, отменяющий техосмотр перед получением ОСАГО

Закон исключает требование об обязательности, таким образом водителю не надо предоставлять диагностическую карту и подтверждать техосмотр, чтобы получить полис. Документ вступит в силу 22 августа.

Ранее стало известно, что с 1 июля в России ужесточат правила проверки подержанных автомобилей. Раньше некоторые процедуры проверки проводились удаленно с помощью отправки фотографии. Теперь же они будут проходить в испытательных лабораториях. Так, нововведения распространяются на ввозимые на территорию России иномарки с пробегом и транспортные средства с изменениями в конструкции.