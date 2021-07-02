Обвинённый в госизмене журналист Сафронов отказался идти на сделку со следствием. Он готовит новое расследование

Обвиняемый в госизмене российский журналист и советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов
решил не идти на сделку со следствием, заявил адвокат Дмитрий Катчев в ходе пресс-конференции. Ранее следователь ФСБ
пообещал Сафронову, что ему разрешат позвонить матери, если он будет сотрудничать со следствием. Журналист, который не видел мать почти год, от предложения отказался. «Если поначалу он в чём-то сомневался, боялся, и это было связано исключительно с тем, что человек попал в непривычную для себя ситуацию, сейчас человек для себя всё решил. Он твёрдо решил, что не пойдет на сделку со следствием. Он твёрдо решил, что не будет давать никаких показаний, которые могли бы нанести кому-то ущерб, в том числе ему самому. Он твёрдо решил, что он будет биться», — привело издание The Bell слова Катчева. Адвокат Иван Павлов
отметил, что Иван Сафронов даже в тюрьме продолжает оставаться журналистом и уже подготовил собственное расследование, сообщил «Коммерсантъ». Юрист указал на скудный круг источников информации своего клиента, который ограничивается беседами с сокамерниками, следователями ФСБ, ведущими его дело, адвокатами и случайными попутчиками в автозаке во время поездок в суд на заседания по продлению меры пресечения или её обжалования. «Тему мы пока не раскрываем, но скоро расскажем или даже презентуем на пресс-конференции», — заявил Павлов, напомнив о непростых взаимоотношениях со следователем СУ ФСБ Александром Чабаном
. Ивана Сафронова задержали по подозрению в передаче секретных данных чешской спецслужбе, которая, предположительно, действовала под руководством Вашингтона. Советник главы «Роскосмоса» не признал вину и связал уголовное преследование со своей журналистской деятельностью. Ранее он работал в «Коммерсанте» и «Ведомостях», где занимался космической и военной тематикой. Глава «Роскосмоса» и непосредственный начальник Сафронова Дмитрий Рогозин
настаивал на том, что у журналиста не было доступа к секретной информации. В корпорации подчёркивали, что задержание советника не связано с его «текущей работой», хотя президент Владимир Путин
утверждал обратное. Ещё в прошлом июле следователи предлагали Сафронову досудебное соглашение, условием которого стала выдача имён журналистских источников, тогда как обвинение настаивало, что дело не связано с его работой в СМИ. Ранее следователь ФСБ пообещал Ивану Сафронову, что ему дадут позвонить матери, которую журналист не видел почти год, — для этого Сафронов должен был «продуктивно» поработать по делу и выделить на это целый день, но журналист отказался от предложения. Защита расценила действия спецслужбы как «акт давления». В беседе с РИА «Новости» адвокат Катчев отмечал , что предварительное следствие по делу Сафронова «затягивается» и о его завершении речи не идёт. Советник главы «Роскосмоса» находится под стражей почти год — его отправили в СИЗО
7 июля 2020 года. Фото: Агентство «Москва» Главные новости бизнеса, экономики и финансов — у нас в фейсбуке .