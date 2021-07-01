В России с июля повысили цены на автомобили. Они подорожали на десятки тысяч рублей

С июля ряд автопроизводителей в России
поднял цены на свою продукцию. «АвтоВАЗ»
повысил цены на 2–4% из-за чего Lada подорожала в денежном выражении на 12 000–30 000 рублей. Также поднялись цены на автомобили Skoda — все модели, кроме Superb, стали дороже на 27 000–73 000 рублей. Стоимость машин Volkswagen выросла на 2–3%, а цены на коммерческие автомобили Ford подскочили на 37 000–69 000 рублей. Как сообщили «Ведомости», «АвтоВАЗ» поднял цены на автомобили из-за подорожания металла. По словам гендиректора компании Вячеслава Зубарева, меньше всего выросли цены на модели Granta и Vesta — в среднем на 2,3%. Больше всего подорожала пятидверная Niva Legend — на 4,25%. BMW заявила о повышении розничных цен в среднем на 1,9%. Toyota Camry стала дороже на на 2,5%, автомобили Hino и Hyundai — на 3–5%. Бренды Kia и Hava пока официально не подтверждали рост стоимости машин. Гендиректор Fresh Auto Денис Мигаль объяснил повышение цен в июле сезонным фактором. По его словам, прайсы меняются из-за скачков курса валют, нехватки машин — как новых, так и подержанных, а также из-за роста инфляции. В то же время некоторые бренды в 2021 году не стали повышать цены. Среди них — Aston Martin, Ferrari
и Maserati, сообщил «Ведомостям» директор по маркетингу «Авилона»
Андрей Каменский. По его прогнозу, дефицит автомобилей в ближайшие два-три квартала продолжится, поэтому спрос будет превышать предложение, даже несмотря на подорожание модельного ряда. Как отметил эксперт, автолюбители стараются совершить покупку до очередного скачка цен. Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» решил перевести свои основные модели в более дорогой сегмент. В течение ближайших пяти лет цены на новые Lada поднимутся и превысят отметку в 1 млн рублей. В компании такое решение объяснили желанием нарастить рентабельность продаж. Однако эксперты не уверены, что новая ценовая политика окажется эффективной, ведь она сделает Lada дороже Hyundai и Kia. Фото: [Никеричев Андрей/Агентство «Москва»] Самые большие цифры в мире, но в пределах 280 символов — в нашем твиттере .