Янковский и Пожарская стали родителями

Актеры Иван Янковский
и Диана Пожарская
стали родителями и рассказали о рождении первенца в Instagram. Мальчик родился 26 июня. Его назвали Олегом - в честь деда Ивана, народного артиста СССР Олега Янковского
. "Спасибо, что выбрал именно нас. Наше goldenце. Мы тебя очень любим! Будь самым счастливым в мире, Олег Иванович!" - написала Пожарская у себя на странице. Подписчики актрисы заподозрили беременность еще несколько месяцев назад, разглядывая фото Пожарской. Слухи о романе актеров появились в прессе около года назад, однако Пожарская опровергла их, указав на то, что находится в браке с режиссером Артемом Аксененко
. Вскоре режиссер женился на другой девушке, а Янковский расстался со своей невестой Верой Кинчевой
. После этого пара перестала скрывать отношения. Ранее Наташа Королева
призналась, почему не родила ребенка Игорю Николаеву
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