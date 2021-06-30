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Янковский и Пожарская стали родителями

Газета.Ru
10 часов назад
Актеры Иван Янковский и Диана Пожарская стали родителями и рассказали о рождении первенца в Instagram. Мальчик родился 26 июня. Его назвали Олегом - в честь деда Ивана, народного артиста СССР Олега Янковского. "Спасибо, что выбрал именно нас. Наше goldenце. Мы тебя очень любим! Будь самым счастливым в мире, Олег Иванович!" - написала Пожарская у себя на странице. Подписчики актрисы заподозрили беременность еще несколько месяцев назад, разглядывая фото Пожарской. Слухи о романе актеров появились в прессе около года назад, однако Пожарская опровергла их, указав на то, что находится в браке с режиссером Артемом Аксененко. Вскоре режиссер женился на другой девушке, а Янковский расстался со своей невестой Верой Кинчевой. После этого пара перестала скрывать отношения. Ранее Наташа Королева призналась, почему не родила ребенка Игорю Николаеву.
Янковский и Пожарская стали родителями
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Другое,Вера Кинчева,Диана Пожарская,Артем Аксененко,Олег Янковский,Наташа Королева,Иван Янковский,Игорь Николаев,
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