Знакомая рассказала о вожатой лагеря, которая зарезала коллегу из-за спора

22-летняя вожатая подмосковного детского лагеря Александра Осипова
, которая убила подругу из-за спора, была долгое время знакома с жертвой - 20-летней Аллой Филатовой
. Девушки неоднократно вступали в конфликты - иногда они перерастали в драки, рассказала "Газете.Ru" подруга Филатовой Юлия. "Когда мы только начали жить вместе на первом курсе, мы хорошо общались с Аллой. Потом она познакомилась с Сашей - она мне сразу показалась не очень хорошей девочкой. Это прослеживалось и в поведении, и в общении - они постоянно ругались. При этом Саша ненавидела меня и даже говорила Алле, что хочет убить меня из-за того, что я с ней дружу", - сообщила она. По словам Юлии, Осипова была очень грубой - в ссорах могла оскорбить или ударить. "Они вроде с Аллой дружили, но каждая мелкая ссора, и они могли подраться - когда в шутку, когда нет. Обматерить друг друга - это для них нормально. Сама по себе Саша - мужиковатая и очень грубая. Она однажды моему молодому человеку пригрозила вломить в жбан. Либо другая ситуация, как она ночью выгнала со своего дня рождения пьяную Аллу. Она хотела остаться ночевать, но Саше что-то не понравилась и она ее пинком под зад вытолкнула из квартиры, а ехать ей было очень далеко", - говорит девушка. Об Алле ее знакомые отзываются как о милой и неконфликтной девушке, которая мечтала стать педагогом и родить детей. Она училась на третьем курсе физико-математического факультета МГОУ. "Планировала работать в школе, была нацелена помогать маме. Очень хотела своих детей и в принципе их любила. У нее всегда очень хорошо шла учеба, ей прям это давалось", - подчеркнула Юлия. "Запомнилась мне очень улыбчивой, доброй и отзывчивой девушкой", - сообщила "Газете.Ru" приятельница Анастасия. "Она была очень приятной девушкой, неконфликтной, со всеми одноклассниками была в хороших отношениях. Мы все в большом шоке", - отмечает бывшая одноклассница Екатерина. "С Аллой я занималась в музыкальной школе на театральном отделении. Милая, скромная девушка, с которой было интересно находиться рядом", - добавляет подруга Алена. Трагедия произошла в детском оздоровительном лагере "Доброе" в одноименном поселке в ночь на 22 июня - в последнюю ночь смены, пишет Life.Ru со ссылкой на источник. Накануне в 20.00 в лагере прошел прощальный концерт и дискотека. В 01.00 всех детей уже уложили спать, после чего была планерка среди вожатых. Обе девушки находились в хорошем настроении и после беседы ушили в свою комнату, где стали распивать алкоголь. Однако вскоре между ними произошел спор о том, кто лучший вожатый, передавал источник ТАСС в правоохранительных органах
. Разгневанная Осипова схватила нож и нанесла Филатовой три удара в грудь. "Она начала говорить: "С тобой вообще никто общаться не хочет. Почему я должна сидеть?" Я начала нервничать — взяла нож и дальше я, получается, просто подошла к ней..", - сообщила позже Осипова на допросе в СК. Как пишет Life, затем Алла выбежала в коридор, после чего коллеги начали оказывать ей первую помощь, Александру было решено запереть в отдельной комнате. Мать задержанной позже сообщила, что ее дочь проходила в лагере летнюю практику от университета. Александра часто жаловалась на плохие отношения в коллективе и непослушных воспитанников, но уехать не могла - боялась, что ее отчислят из МГОУ. "Она не очень общительный человек. В последнее время я уже стала опасаться", - сказала ее родственница в беседе с РЕН ТВ. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство" - Осиповой грозит до 15 лет лишения свободы. По данному факту прокуратура Московской области организовала проверку.