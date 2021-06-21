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Дания открыла счет в матче со сборной России на Евро-2020

Газета.Ru
3 часа назад
В эти минуты проходит матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Дании.
Дания открыла счет в матче со сборной России на Евро-2020
Фото: Газета.RuГазета.Ru
На 38-й минуте скандинавы открыли счет — великолепным обводящим ударом из-за пределов штрафной площади полузащитник «Сампдории» Миккель Дамсгард.
Напомним, что игра проходит на стадионе «Паркен» в Копенгагене.
Победа обеспечит подопечным Станислава Черчесова участие в плей-офф, также российским игрокам может хватить и ничьей, если Бельгия в своем матче обыграет Финляндию.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Ранее сообщалось, что бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от игры сборной России в третьем туре группового этапа чемпионата Европы 2020 года против Дании.
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