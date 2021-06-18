"Вынужденная мера": Непривитые от COVID окажутся без помощи

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с «Газетой.Ru» назвал «меньшим из зол» решение депздрава Москвы оказывать в столичных больницах плановую помощь только привитым от коронавируса пациентам.

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«Ничего хорошего в этом решении нет, но я понимаю, что это вынужденная мера, потому что мы проваливаемся в вакцинации, а это самое главное оружие против коронавируса, от которого люди умирают. Поэтому ради здоровья, жизни людей надо принимать все возможные и невозможные меры, чтобы стимулировать вакцинацию», — объяснил парламентарий.

Депутат не исключил, что последствием этого решения может стать рост заболеваемости по показателям, не связанным с коронавирусом. Подобная ситуация произошла в прошлом году во время предыдущего всплеска коронавирусной инфекции, напомнил он.

«Опыт прошлого года показывает увеличение смертности около 400 тыс. человек по всей стране, и это случилось не только по вине коронавируса, я имею в виду, что они умерли не напрямую от коронавируса, а от того, что была приостановлена плановая помощь больным, и, естественно, больные страдали, и не только страдали, но и умирали, так что это будет влиять. Но тут нужно из двух зол выбрать меньшее», — сказал Тумусов.

Ранее столичный депздрав сообщил о том, что в больницах Москвы плановая помощь будет оказываться только привитым от коронавируса пациентам.