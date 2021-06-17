Власти Петербурга ужесточили коронавирусные ограничения

С четверга в городе запрещена работа досуговых объектов, кроме аквапарков, кинотеатров и фитнес-центров. Под запретом развлекательные мероприятия, в том числе закрываются фуд-корты и детские комнаты, кинотеатры должны быть заполнены на 50 процентов.