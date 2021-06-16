Тинькофф-банк подал иск к «Мегафону» на сотни миллионов рублей

Иски к МТС и «Вымпелкому»

В мае 2019 года ФАС выявила аналогичные нарушения у МТС, «ВымпелКома» и «Т2 Мобайл». По утверждению регулятора, цены отличались не только для банков, но и для прочих компаний — в зависимости от того, участвовало ли в них государство. Организации с госучастием платили в несколько раз меньше. При этом в некоторых случаях разница доходила до десяти раз.