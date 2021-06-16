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Тинькофф-банк подал иск к «Мегафону» на сотни миллионов рублей

Секрет Фирмы
1 час назад
Тинькофф-банк подал иск к сотовому оператору «Мегафон» на сумму более 677 млн рублей. Ранее банк подавал иски к «Вымпелкому» (бренд «Билайн») и МТС. Претензии возникли из-за высокой цены на SMS-рассылки, которую установили операторы для банка. В 2018 году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала, что представители «большой четвёрки» злоупотребляют доминирующим положением.
Тинькофф-банк подал иск к «Мегафону» на сотни миллионов рублей
Фото: кадр из видео / YouTube-канал 808кадр из видео / YouTube-канал 808
Информация об иске Тинькофф-банка к «Мегафону» появилась в картотеке арбитражных дел. Третьим лицом по делу выступает ФАС.
«Это связано с тем же, с чем и другие иски к мобильным операторам, — решением ФАС по завышенной стоимости СМС для игроков рынка в СМС-рассылках», — пояснил РБК представитель Тинькофф-банка.
Представитель «Мегафона» отказался от комментариев.

Иски к МТС и «Вымпелкому»

В 2018 году ФАС заявила, что операторы «большой четвёрки» МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и «Т2 Мобайл» (бренд Tele2) злоупотребляют доминирующим положением и необоснованно завышают стоимость СМС-рассылки для банков без госучастия. Ведомство выдало им предупреждения о прекращении действий с признаками нарушения антимонопольного законодательства.
В мае 2019 года ФАС выявила аналогичные нарушения у МТС, «ВымпелКома» и «Т2 Мобайл». По утверждению регулятора, цены отличались не только для банков, но и для прочих компаний — в зависимости от того, участвовало ли в них государство. Организации с госучастием платили в несколько раз меньше. При этом в некоторых случаях разница доходила до десяти раз.
С обвинениями в злоупотреблениях первым столкнулся МТС, с которого Тинькофф-банк потребовал взыскать 1,1 млрд рублей. Сумма требований к «Вымпелкому» оказалась скромнее — 436,82 млн рублей. Как сообщил представитель МТС журналу Forbes, компания с обвинениями и суммой компенсации не согласна и будет отстаивать свою позицию в суде. «Вымпелком» от комментариев отказался.
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