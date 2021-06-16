Автомобиль с российскими туристами попал в ДТП в Гагре

В городе Гагра автомобиль с российскими туристами попал в ДТП, сообщает "Sputnik Абхазия
", ссылаясь на пресс-службу местного МЧС
. Сигнал об аварии поступил на пульт дежурного МЧС Абхазии 15 июня в 22:03. По данным пресс-службы, автомобиль "KIA RIO", которым управляла туристка из России, слетел в овраг при выезде из гагрского тоннеля. В машине находились шесть человек. В МЧС уточнили, что спасатели оперативно оказали помощь пострадавшим. Двух пассажиров доставили в Гагрскую больницу, остальные от госпитализации отказались. Ранее микроавтобус с российскими туристами, который ехал из Каира в Хургаду, попал в аварию. В машине находились 10 человек, среди которых трое детей. Погибла одна женщина, семерых человек госпитализировали с травмами средней тяжести. В легковом автомобиле, в который врезался микроавтобус, находились четыре египтянина. Водитель получил тяжелые травмы.