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Автомобиль с российскими туристами попал в ДТП в Гагре

Газета.Ru
6 часов назад
В городе Гагра автомобиль с российскими туристами попал в ДТП, сообщает "Sputnik Абхазия", ссылаясь на пресс-службу местного МЧС. Сигнал об аварии поступил на пульт дежурного МЧС Абхазии 15 июня в 22:03. По данным пресс-службы, автомобиль "KIA RIO", которым управляла туристка из России, слетел в овраг при выезде из гагрского тоннеля. В машине находились шесть человек. В МЧС уточнили, что спасатели оперативно оказали помощь пострадавшим. Двух пассажиров доставили в Гагрскую больницу, остальные от госпитализации отказались. Ранее микроавтобус с российскими туристами, который ехал из Каира в Хургаду, попал в аварию. В машине находились 10 человек, среди которых трое детей. Погибла одна женщина, семерых человек госпитализировали с травмами средней тяжести. В легковом автомобиле, в который врезался микроавтобус, находились четыре египтянина. Водитель получил тяжелые травмы.
Автомобиль с российскими туристами попал в ДТП в Гагре
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Другое,МЧС,ИА Sputnik,Абхазия,
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