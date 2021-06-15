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Выключающий установленную в лесу камеру дятел попал на видео

Александр Кузьмин
9 часов назад
В Нижне-Свирском заповеднике Ленинградской области появился стеснительный дятел. Он нашёл и решил вывести из строя фотоловушку, наблюдающую за пернатым.
На кадрах, снятых это фотоловушкой можно увидеть, как быстро и решительно клюв дятла старается испортить ненавистную камеру.
Сколько ещё средств записи фото и видел пернатый захочет испортить неизвестно.
Видео,Ленинградская Область,
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