На «Авито» выставили на продажу волосы Ивлеевой

На сайте частных объявлений «Авито» появилось объявление о продаже пряди волос блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой , обратила внимание «Газета.ru». В своих соцсетях знаменитость посмеялась над происходящим. На «Авито» регулярно пытаются продать предметы, которые якобы принадлежали известным людям. Особенно часто пользователи размещают объявления о продаже «вещей Владимира Путина ».

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Объявление с подписью «Волос Насти Ивлеевой» висело на «Авито» с конца марта 2021 года. Продавец хотел получить за лот 500 рублей.

Он опубликовал несколько фотографий пряди волос, но никаких доказательств того, что они принадлежали Ивлеевой, не привёл. Сама блогер посмеялась над ситуацией.

«Ахахахаахахахах», — написала она в своём инстаграме.

Сейчас объявление снято с публикации.

«Вещи Путина»

В России регулярно пытаются продать на «Авито» предметы, которыми якобы владели известные люди. Особенно часто продавцы любят размещать объявления о продаже «вещей Путина». Например, осенью 2019 года можно было приобрести «визитку российского лидера» — за 2 млн рублей.

Летом 2020 года на «Авито» решили продать «нестиранную рубашку Путина» за 165 000 рублей. По словам продавца, глава государства забыл рубашку в нижегородском отеле Sheraton, где её нашли во время уборки номера.

После объявления о рубашке начался настоящий бум интереса россиян к «вещам Путина». На продажу выставлялись :

носки Путина», за которые просили скромные 1000 рублей (были и дешевле — 200 рублей за один носок;

многофункциональная «прищепка Путина», на которой якобы и сушились носки президента — за 10 000 рублей;

одинокий «макасин главы государства», в котором тот якобы ходил на выпускной, — за 10 000 рублей;

«трусы президента», которые продавали в Калуге, — за 500 000 рублей;

и даже «жёсткий диск президента», который «сломали для уничтожения информации», но всё равно оценили в солидные 10 млн рублей.