Россия получила иски почти на $100 млрд

За последние несколько лет сумма исков к РФ в международных арбитражных судах выросла в три раза. Сегодня российское государство оспаривает претензии на $99 млрд. Увеличение числа процессов связано с присоединением Крыма . Об этом на пленарном заседании Госдумы рассказал полномочный представитель президента в нижней палате Гарри Минх . Парламент сейчас рассматривает законопроект, согласно которому Генпрокуратура сможет направлять в Конституционный суд запросы о возможности исполнения решений международных судов в соответствии с Конституцией РФ.

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По словам Минха, в арбитражных судах сейчас идут 37 процессов, в рамках которых от России требуют почти $100 млрд.

«Несколькими годами раньше эта сумма была скромнее — $35 млрд. Поэтому тенденция здесь наметилась к увеличению», — отметил полпред главы государства.

Минх добавил, что большое число исков «материального характера» связано в том числе и с воссоединением Крыма с Россией.

Об этом Минх рассказал в ходе рассмотрения в Госдуме в первом чтении двух внесённых президентом законопроектов. Один из них даёт право Генпрокуратуре представлять интересы России в межгосударственных органах, в иностранных и международных судах, а также в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Кроме того, предлагается дать прокуратуре право направлять в Конституционный суд запросы, по которым будет решаться — исполнять постановления международных инстанций или нет.

В январе 2020 года Федеральный суд Швейцарии обязал Россию выплатить 80 млн швейцарских франков (около $82,1 млн) 12 украинским компаниям в качестве компенсации за присоединение Крыма. Один из исков поступил от «Укрнафты», другой — ещё от 11 компаний, частично связанных с группой «Приват» олигарха Игоря Коломойского. Все требования были связаны с потерей активов в Крыму после присоединения полуострова к России. Москва пыталась оспорить эти решения, но безуспешно.