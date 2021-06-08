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Россия получила иски почти на $100 млрд

Секрет Фирмы
1 час назад
За последние несколько лет сумма исков к РФ в международных арбитражных судах выросла в три раза. Сегодня российское государство оспаривает претензии на $99 млрд. Увеличение числа процессов связано с присоединением Крыма. Об этом на пленарном заседании Госдумы рассказал полномочный представитель президента в нижней палате Гарри Минх. Парламент сейчас рассматривает законопроект, согласно которому Генпрокуратура сможет направлять в Конституционный суд запросы о возможности исполнения решений международных судов в соответствии с Конституцией РФ.
Россия получила иски почти на $100 млрд
Фото: Pixabay, Pixabay LicensePixabay, Pixabay License
По словам Минха, в арбитражных судах сейчас идут 37 процессов, в рамках которых от России требуют почти $100 млрд.
«Несколькими годами раньше эта сумма была скромнее — $35 млрд. Поэтому тенденция здесь наметилась к увеличению», — отметил полпред главы государства.
Минх добавил, что большое число исков «материального характера» связано в том числе и с воссоединением Крыма с Россией.
Об этом Минх рассказал в ходе рассмотрения в Госдуме в первом чтении двух внесённых президентом законопроектов. Один из них даёт право Генпрокуратуре представлять интересы России в межгосударственных органах, в иностранных и международных судах, а также в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).
Кроме того, предлагается дать прокуратуре право направлять в Конституционный суд запросы, по которым будет решаться — исполнять постановления международных инстанций или нет.
В январе 2020 года Федеральный суд Швейцарии обязал Россию выплатить 80 млн швейцарских франков (около $82,1 млн) 12 украинским компаниям в качестве компенсации за присоединение Крыма. Один из исков поступил от «Укрнафты», другой — ещё от 11 компаний, частично связанных с группой «Приват» олигарха Игоря Коломойского. Все требования были связаны с потерей активов в Крыму после присоединения полуострова к России. Москва пыталась оспорить эти решения, но безуспешно.
В марте 2021 года, одно из подобных взысканий удалось отменить . Дело касалось утраты активов украинского Ощадбанка в Крыму, из-за которых кредитная организация добивалась от российской стороны $1,3 млрд. Спор рассматривал международный арбитраж в Париже. Он обязал компенсировать истцу потери. Но в апелляции Минюст России доказал, что рассмотрение дела было вне юрисдикции арбитражного трибунала.
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