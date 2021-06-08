Россия получила иски почти на $100 млрд

За последние несколько лет сумма исков к РФ
в международных арбитражных судах выросла в три раза. Сегодня российское государство оспаривает претензии на $99 млрд. Увеличение числа процессов связано с присоединением Крыма
. Об этом на пленарном заседании Госдумы
рассказал полномочный представитель президента в нижней палате Гарри Минх
. Парламент сейчас рассматривает законопроект, согласно которому Генпрокуратура
сможет направлять в Конституционный суд запросы о возможности исполнения решений международных судов в соответствии с Конституцией РФ.