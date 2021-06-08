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Рогозин анонсировал новые уголовные дела в космической отрасли

Газета.Ru
4 часа назад
Департамент экономической безопасности и служба внутреннего аудита Роскосмоса внимательно изучают документы прошлых лет. Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале. "Это явно не последнее дело", — прокомментировал Рогозин сообщения СМИ об уголовных делах в ракетно-космической отрасли. Ранее сообщалось, что в Роскосмосе похитили более 8 млн рублей, предназначенных для отправки астронавтов из США на Международную космическую станцию (МКС). В конце мая Московское управление Следственного комитета России завершило расследование хищения более 1 млрд рублей при поставках электроники для научно-энергетического модуля, установленного на МКС. СМИ сообщали, что деньги отмывались через ОАЭ и Гонконг. А среди обвиняемых оказался бывший гендиректор РКК "Энергия" Владимир Солнцев.
Рогозин анонсировал новые уголовные дела в космической отрасли
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Другое,Владимир Солнцев,РКК Энергия,Роскосмос,СКР,
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