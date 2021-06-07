В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Россия внесла девять граждан Канады в черный список

Lenta.ru
2 часа назад
МИД России внес девять граждан Канады, причастных к формированию и проведению антироссийского курса, в черный список. Об этом говорится в официальном комментарии представителя МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства.
В список лиц, которым запретили въезд на территорию России, вошли канадские руководители и министры. Среди них, например, министр юстиции и генеральный прокурор Канады Дэвид Ламетти (David Lametti), руководитель управления по внутренней политике аппарата премьер-министра Марси Суркес (Marci Surkes), а также Скотт Бишоп (Scott Bishop), начальник разведывательного управления Вооруженных сил Канады.
«Официальная Оттава продолжает на различных уровнях поддерживать направленные против России инициативы, проявляя неуместную и контрпродуктивную активность в поддержке ультранационалистического режима в Киеве и русофобских сил в Прибалтике, безосновательные обвинения нашей страны в "агрессии" против Украины, а также попытки вмешиваться во внутрироссийские дела», — говорится в сообщении.
Кроме того, Захарова подчеркнула, что Москва открыта к развитию отношений на основе принципов взаимного уважения, и заверила, что в России относятся к жителям Канады с симпатией.
Ответные меры были введены на санкции Канады против девяти чиновников из России по делу Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). В санкционный список вошли директор ФСБ России Александр Бортников, глава ФСИН Александр Калашников, генпрокурор Игорь Краснов, заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, начальник управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин, директор Росгвардии Виктор Золотов и другие.
В конце мая Канада ввела новые санкции против России из-за Крыма. Так, под ограничения попали еще двое россиян и четыре компании.
Другое,Игорь Краснов,Андрей Ярин,Александр Калашников,Виктор Золотов,Алексей Криворучко,Павел Попов,Мария Захарова,Александр Бортников,Алексей Навальный,Росгвардия,Минюст РФ,ФСИН,Фонд борьбы с коррупцией,ФСБ,МИД,Россия,Канада,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители