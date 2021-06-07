Россия внесла девять граждан Канады в черный список

В список лиц, которым запретили въезд на территорию России, вошли канадские руководители и министры. Среди них, например, министр юстиции и генеральный прокурор Канады Дэвид Ламетти (David Lametti), руководитель управления по внутренней политике аппарата премьер-министра Марси Суркес (Marci Surkes), а также Скотт Бишоп (Scott Bishop), начальник разведывательного управления Вооруженных сил Канады.

«Официальная Оттава продолжает на различных уровнях поддерживать направленные против России инициативы, проявляя неуместную и контрпродуктивную активность в поддержке ультранационалистического режима в Киеве и русофобских сил в Прибалтике, безосновательные обвинения нашей страны в "агрессии" против Украины, а также попытки вмешиваться во внутрироссийские дела», — говорится в сообщении.