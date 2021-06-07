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«Тихое место 2» возглавило российский прокат

Газета.Ru
8 часов назад
Хоррор-фильм Джона Красински «Тихое место 2» возглавил прокат в России и СНГ, сообщает портал kinobusiness.com со ссылкой на предварительные данные.
«Тихое место 2» возглавило российский прокат
Фото: Paramount PicturesParamount Pictures
В первые выходные проката фильм собрал 180,5 млн руб. По сюжету, выжившим в предыдущем фильме и спасенным от монстров с чересчур чутким слухом главным героям приходится встретиться с новыми опасностями.
На втором месте оказалась криминально-приключенческая комедия «Круэлла» Крэйга Гиллеспи, также вышедшая в прокат на прошлой неделе. Она за первый уикенд собрала 177 млн руб.
Третью строчку занял боевик «Форсаж 9» с 80,9 млн руб., четвертую — «Кролик Питер 2», пятую — мультфильм «Спирит Непокорный» об отважной наезднице.
На прошлой неделе экшн о гонках и борющемся с призраками прошлого Доминике Торетто «Форсаж 9» занимал первое место в прокатном топе.
Другое,Крэйг Гиллеспи,Россия,
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