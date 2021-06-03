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«Чернобыль» Данилы Козловского вышел на Netflix

Газета.Ru
2 часа назад
Актер и режиссер Данила Козловский рассказал в Instagram, что его фильм «Чернобыль» о катастрофе на Чернобыльской АЭС 3 июня вышел на стриминговом сервисе Netflix.
«Чернобыль» Данилы Козловского вышел на Netflix
Фото: Централ ПартнершипЦентрал Партнершип
По словам Козловского, о премьере на Netflix он знал еще зимой. «Честно говоря, об этом мы знали еще зимой, задолго до выхода в прокат. «Но только сегодня наши заокеанские партнеры разрешили нам сообщить эту новость», — признался он.
Козловский напомнил, что по результатам международных продаж фильм стал одним из самых продаваемых за всю историю отечественного кино.
Премьеры «Чернобыля» должны состояться в Японии, США, Южной Корее, в странах Европы и Балтии, Китае, Мексике, Аргентине, Перу, Бразилии и др. «Феноменальные международные продажи позволили нам окупиться еще до выхода в российский прокат, что бывает крайне редко. Особенно учитывая непростой жанр и пандемийные сложности», — уточнил Козловский.
Главный герой «Чернобыля» — молодой пожарный из Припяти Алексей, который становится одним из ликвидаторов аварии и помогает предотвратить повторный взрыв.
Ранее сообщалось, что Netflix вернул в фильм Алексея Балабанова «Брат­-2» слово «бандеровец».
Другое,Алексей Балабанов,Данила Козловский,Netflix,
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