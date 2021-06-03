В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

"Петровы в гриппе" Серебренникова вошли в конкурсную программу Канн

Газета.Ru
3 часа назад
Фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» вошел в основную программу Каннского кинофестиваля, передает Telegram-канал «КиноПоиск».
"Петровы в гриппе" Серебренникова вошли в конкурсную программу Канн
Фото: Газета.RuГазета.Ru
По сюжету экранизации одноименного романа Алексея Сальникова, семья автослесаря заболевает гриппом и перестает отличать реальность от галлюцинаций. В фильме сыграли Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Владислав Семилетков, Юрий Колокольников, Иван Дорн, Юра Борисов, Юлия Пересильд, Александр Ильин и Тимофей Трибунцев.
Также известно, что новый полнометражный фильм «Дело» Алексея Германа-младшего был приглашен в официальную программу Un certain regard («Особый взгляд») Каннского кинофестиваля, которая пройдет с 6 по 17 июля 2021 года. Ранее картина была анонсирована в России под рабочим названием «30 дней 30 ночей». Как сообщает кинокомпания «Метрафильмс», «Дело» было отобрано из 2,3 тыс. фильмов со всего мира. В картине сыграли Мераб Нинидзе, Анна Михалкова, Роза Хайруллина, Светлана Ходченкова, Александр Паль, Александра Бортич, Анастасия Мельникова, Анастасия Талызина.
Кроме того, в рамках «Особого взгляда» будет показана картина «Разжимая кулаки» Киры Коваленко.
Другое,Кира Коваленко,Мераб Нинидзе,Иван Дорн,Роза Хайруллина,Алексей Сальников,Семен Серзин,Анастасия Мельникова,Александр Паль,Александр Ильин,Чулпан Хаматова,Юлия Пересильд,Анна Михалкова,Александра Бортич,Тимофей Трибунцев,Светлана Ходченкова,Кирилл Серебренников,Юрий Колокольников,Канн,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители