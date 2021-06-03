"Петровы в гриппе" Серебренникова вошли в конкурсную программу Канн

Также известно, что новый полнометражный фильм «Дело» Алексея Германа-младшего был приглашен в официальную программу Un certain regard («Особый взгляд») Каннского кинофестиваля, которая пройдет с 6 по 17 июля 2021 года. Ранее картина была анонсирована в России под рабочим названием «30 дней 30 ночей». Как сообщает кинокомпания «Метрафильмс», «Дело» было отобрано из 2,3 тыс. фильмов со всего мира. В картине сыграли Мераб Нинидзе
, Анна Михалкова
, Роза Хайруллина
, Светлана Ходченкова
, Александр Паль
, Александра Бортич
, Анастасия Мельникова
, Анастасия Талызина.