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Съемки пятого «Индианы Джонса» стартуют в июне

Газета.Ru
6 часов назад
Съемки пятой части приключенческого фильма «Индиана Джонс» стартуют в Великобритании на следующей неделе, сообщает Deadline со ссылкой на осведомленный источник.
Съемки пятого «Индианы Джонса» стартуют в июне
Фото: Lucasfilm/Paramount PicturesLucasfilm/Paramount Pictures
К главной роли в картине вернется 78-летний Харрисон Форд, также в «Индиане Джонс» снимутся Мадс Миккельсен, Фиби Уоллер-Бридж и другие.
Режиссерское кресло займет Джеймс Мэнголд («Логан»). Стивен Спилберг, снимавший предыдущие части, будет одним из продюсеров проекта. Композитор Джон Уильямс, работавший над каждой из предыдущих частей, напишет музыку к новому «Индиане Джонсу».
Детали сюжета пока остаются в секрете.
Премьера картины состоится 29 июля 2022 года.
Четвертый фильм франшизы, «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», вышел в 2008.
В 2020 году журнал Empire назвал Индиану Джонса величайшим героем в истории кино.
Другое,Джон Уильямс,Джеймс Мэнголд,Стивен Спилберг,Харрисон Форд,Мадс Миккельсен,Соединенное Королевство,
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