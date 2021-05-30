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В Госдуме призвали Белоруссию признать Крым российским

Газета.Ru
3 часа назад
Белоруссии в сложившихся политических условиях пора признать российскую принадлежность Крыма и начать налаживать экономические связи с полуостровом, считает депутат Государственной думы Михаил Шеремет. Об этом он рассказал в беседе с РИА "Новости". "Меня удивляет, почему Белоруссия после такого отношения со стороны западных стран до сих пор не приняла справедливого и братского решения признать российский статус Крыма", - заявил парламентарий. По его словам, Москва не давит на Минск в этом вопросе и ожидает, что белорусская сторона сама примет такое решение. При этом депутат счел выгодным для Белоруссии сотрудничество с Крымом по развитию транспортных и туристических связей, особенно в условиях новых западных санкций. Ранее вице-премьер правительства Крыма и постоянный представитель региона при президенте России Георгий Мурадов предложил Белоруссии открыть прямое авиационное и железнодорожное сообщение с полуостровом. Впоследствии гендиректор белоруской авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец заявил, что на данный момент перевозчик не планирует летать в Крым, так как этому должно предшествовать политическое решение о признании полуострова российским. В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
В Госдуме призвали Белоруссию признать Крым российским
Фото: РИА НовостиРИА Новости
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