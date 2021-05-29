Забыть про этнику: как не надо одеваться, если вы хотите выглядеть роскошно

На фоне пандемии в моду вошли вязаные вещи, лен и этнический стиль — одежда, в которой у человека никогда не получится выглядеть роскошно. Но тем, кто ставит перед собой цель произвести впечатление дорого одетого человека, стоит избегать этих модных тенденций. «Газета.Ru» рассказывает, какие предметы гардероба не соответствуют такой задаче.

В прошлом году из-за карантина все вылезли из офисных костюмов и платьев и вынужденно (а кто-то и по-настоящему) полюбили пижамы и спортивные костюмы. Даже звездам пришлось отказаться от привычных роскошных образов и появляться в телевизионных передачах и на онлайн-премиях в мягких свитерах и уютных широких штанах. Но в таком образе даже Ким Кардашьян Дженнифер Лопес никогда не будут выглядеть дорого.

Стиль «лакшери» или, как его еще иногда называют, гламур появился в период расцвета Голливуда . Тогда актрисы ( Лоретта Янг Марлен Дитрих , Джин Харлоу) одевались подчеркнуто роскошно, дополняя образы бриллиантовыми украшениями и мехами и возводя сексуальность женщины в культ. Стразы, блестки, облегающие силуэты, переливающиеся ткани, сложные драпировки, открытые плечи и ноги — так должны были выглядеть звезды.

Сегодня быть модной — не значит одеваться роскошно. Сейчас одной из икон стиля считается Хейли Бибер, которая работает со звездным стилистом Мейв Рейли. Несмотря на то, что у модели есть не только деньги, но и контакты многих креативных директоров модных домов, она не старается выглядеть дорого, надев на себя все украшения Cartier разом и дополнив образ сумкой Birkin.

Папарацци регулярно фотографируют супругу Джастина Бибера на улицах Нью-Йорка и Лос-Анджелеса то в оверсайзных худи и легинсах с ugly-shoes, то в клетчатых рубашках, напоминающих те, которые носили рэперы в 90-х, то в рваных джинсах и футболке с рок-принтом.

По мнению модного селебрити-стилиста Кати Панч, в современном обществе вполне уместно одеваться просто. «Все зависит от того, кто референтная группа и какие перед собой человек ставит цели. Если в какой-то ситуации необходимо выглядеть дорого, и это будет уместно, то вы должны так выглядеть, если хотите произвести правильное впечатление. Но сейчас понятие «выглядеть дорого» уже стало стереотипным. Есть такое направление, как нормкор, когда состоятельные люди осознанно отказываются от вещей сегмента люкс», — рассказала она «Газете.Ru».

Стилист Влад Лисовец отметил, что никогда не удастся выглядеть роскошно в одежде этнического стиля. «Этника — сегодня это абсолютный тренд, особенно весна-лето этого года. Можно миксовать между собой цвета. Это будет выглядеть симпатично, мило, трогательно. Но в этнических принтах невозможно выглядеть «лакшери», как любят большинство людей», — сказал он «Газете.Ru».

Катя Панч уверена, что в образах стиля бохо и кантри у вас тоже не получится выглядеть роскошно. Дело в том, что там «заложены другие ценности — свобода, комфорт, легкость и оригинальность».

Вязаные вещи уже, конечно, давно перестали быть «бабушкиным» стилем, но пока тоже еще не попали в категорию «лакшери». Впрочем, не стоит их откладывать на дальнюю полку. На Неделе моды весна-лето 2021 они уверенно штурмовали подиумы Valentino, Gabriela Hearst, Fendi. Дизайнеры сделали ставки на удобство и практичность одежды: появление в модных коллекциях вязаных платьев в стиле 60-х и рубашек-поло стало еще одним последствием пандемии.

Материал, из которого никогда не будет сделана одежда стиля «лакшери», — это лен. Несмотря на то, что эта ткань отвечает современным стандартам — экологичная и натуральная — она не будет выглядеть дорого. Тем не менее, сейчас бренды создают целые коллекции из льна и, пожалуй, самые известные из них — Симона Порта Жакмюса. Его свадебное платье специально для летних церемоний из льна с архитектурным кроем стало бестселлером.