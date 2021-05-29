Россия поставила в США рекордный объем нефти за 12 лет

Россия в марте поставила в США рекордный объем нефти и нефтепродуктов за последние 12 лет, заняв второе место по размеру экспорта в эту страну. Данные об этом опубликовало управление энергетической информации американского минэнерго США (EIA).

В указанный период объем импорта сырья вырос в 1,8 раза, до 22,938 миллиона баррелей, — это максимальный показатель с июля 2009 года. Тогда Россия поставила в США 23,484 миллиона баррелей.

На первом месте по экспорту нефти и нефтепродуктов снова закрепилась Канада, которая поставила в США 139,869 миллиона баррелей. Мексика опустилась со второго места и заняла третье, поставив в США 17,616 миллиона баррелей. Саудовская Аравия заняла четвертую строчку, экспортировав 10,868 миллиона баррелей.

Что касается поставок только нефти, то тут первые три строчки заняли Канада, Мексика и Саудовская Аравия. Россия заняла четвертое место, поставив в США 6,1 миллиона баррелей (197 тысяч баррелей в сутки). Это в 3,5 раза больше февральского показателя.