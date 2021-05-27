Дети Павла Дурова ворвались в топ-10 богатейших наследников российских миллиардеров

Журнал Forbes впервые включил детей основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова
в топ-10 богатейших наследников российских миллиардеров. О дочери и сыне миллиардера известно немного, но уже ясно, что каждый из них может рассчитывать на $8,6 млрд. По подсчётам журнала, на 15 апреля 2021 года состояние Дурова оценивалось в $17,2 млрд. Сколько получат дети Павла Дурова Дети Павла Дурова от бывшей гражданской супруги Дарьи Бондаренко
могут рассчитывать на равные доли при распределении капитала отца. Потенциальное наследство в размере $8,6 млрд позволило дочери и сыну основателя Telegram занять сразу шестое место в списке. Информацию о своих детях сам Дуров тщательно скрывает. Известно, что речь идёт о дочери и сыне 2009 и 2010 года рождения соответственно. С их матерью бизнесмен познакомился во время учёбы в СПбГУ. Сейчас Бондаренко живёт в Барселоне. С кем из родителей чаще находятся дети — точно неизвестно. Подробнее о слухах и домыслах вокруг семьи Павла Дурова «Секрет» писал здесь . Богатейшие наследники Топ-3 в рейтинге наследников Forbes с прошлого года нисколько не изменился, за исключением сумм, которые заработали за это время родители богатых наследников. Первое место в списке занял единственный сын крупнейшего акционера «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф
, который пока предпочитает не рассчитывать на наследство и зарабатывать самостоятельно. Он окончательно ушёл из отцовской компании в 2018 году и начал производить энергетический напиток Plan B. Только за первый год чистая прибыль его компании составила почти 3 млн рублей. Осенью 2019 года Юсуф Алекперов зарегистрировал вторую компанию — «Цифровые технологии», которая занимается рекламой. Сейчас сын миллиардера может рассчитывать на наследство в размере $24,9 млрд. В такую же сумму Forbes оценивает капитал совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона
. Владельцами миллиардного состояния могут стать дочь и сын бизнесмена, занявшие вторую строчку. Третье место досталось сыну президента Уральской горно-металлургической компании Искандера Махмудова
Джахангиру, работающему в холдинге отца («УГМК-Холдинг») директором по трансформации. Он претендует на $9,7 млрд. При составлении подобных рейтингов Forbes исключает из своих расчётов супружескую долю и иных потенциальных наследников, а также налог, который придётся заплатить перед вступлением в наследство. Также аналитики не берут во внимание многочисленные заявления бизнесменов о намерении отдать своё состояние на благотворительность и лишить своих детей большей части заработанного родителями капитала. Полный рейтинг российских наследников журнал представит 28 мая. Фото: Hubert Burda Media, Flickr , CC BY-SA 2.0 Тайная и публичная жизнь миллиардеров — в нашем инстаграме .