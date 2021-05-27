В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

ТАСС: правоохранители проводят обыски в доме мэра Оренбурга

Газета.Ru
4 часа назад
Сотрудники полиции и управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Оренбургской области проводят обыски в доме мэра Оренбурга Владимира Ильиных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Да, оперативные мероприятия проводятся у мэра города. Участвуют сотрудники полиции и ОЭБиПК», — уточнил собеседник агентства.
Других подробностей не приводится.
18 мая в администрации Оренбурга также прошли оперативные мероприятия, были опрошены сотрудники мэра, в частности, замглавы города по экономике и финансам Светлана Золотарева. Согласно информации пресс-службы оренбургской администрации, обыски прошли в управлении делами, управлении муниципальной службы и кадровой политики, финансовом управлении, управлении жилищно-коммунального хозяйства, а также в коммунальных муниципальных организациях «Биоз», «Комсервис», «Оренбургсервис». При этом претензии, требования или обвинения ни от кого получены не были.
Другое,Светлана Золотарева,МВД,ИТАР-ТАСС,Оренбургская Область,Оренбург,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители