ТАСС: правоохранители проводят обыски в доме мэра Оренбурга

18 мая в администрации Оренбурга также прошли оперативные мероприятия, были опрошены сотрудники мэра, в частности, замглавы города по экономике и финансам Светлана Золотарева
. Согласно информации пресс-службы оренбургской администрации, обыски прошли в управлении делами, управлении муниципальной службы и кадровой политики, финансовом управлении, управлении жилищно-коммунального хозяйства, а также в коммунальных муниципальных организациях «Биоз», «Комсервис», «Оренбургсервис». При этом претензии, требования или обвинения ни от кого получены не были.