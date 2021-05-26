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Ходченкова сыграет Анну Каренину в новом сериале Netflix

Газета.Ru
2 часа назад
Главную роль в новом сериале американского стримингового видеосервиса Netflix "Анна К" сыграет актриса Светлана Ходченкова, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании. Имена других актеров, которые появятся в современной интерпретации романа Льва Толстого "Анна Каренина", пока не называются. "Действие сериала происходит в современной России, где светская львица Анна Каренина, жена будущего губернатора Санкт-Петербурга, вступает в судьбоносный роман с Алексеем Вронским, наследником алюминиевой империи", - уточнили в Netflix. Автором сценария первого оригинального российского проекта Netflix является Роман Кантор, работавший над сериалом "Эпидемия". Режиссерами станут Валерий Федорович и Евгений Никишов. Сценарист и режиссеры также будут продюсерами сериала вместе с Сергеем Корнихиным. "Анна К" будет доступна на платформе Netflix по всему миру. Съемки будут проходить на русском языке в Москве и Санкт-Петербурге, после сериал дублируют. Дата премьеры "Анны К" пока неизвестна. О том, что Netflix впервые заказал сериалы у российских продюсеров, стало известно в апреле.
Ходченкова сыграет Анну Каренину в новом сериале Netflix
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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