Ходченкова сыграет Анну Каренину в новом сериале Netflix

Главную роль в новом сериале американского стримингового видеосервиса Netflix
"Анна К" сыграет актриса Светлана Ходченкова
, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании. Имена других актеров, которые появятся в современной интерпретации романа Льва Толстого
"Анна Каренина
", пока не называются. "Действие сериала происходит в современной России, где светская львица Анна Каренина, жена будущего губернатора Санкт-Петербурга, вступает в судьбоносный роман с Алексеем Вронским, наследником алюминиевой империи", - уточнили в Netflix. Автором сценария первого оригинального российского проекта Netflix является Роман Кантор, работавший над сериалом "Эпидемия". Режиссерами станут Валерий Федорович и Евгений Никишов
. Сценарист и режиссеры также будут продюсерами сериала вместе с Сергеем Корнихиным. "Анна К" будет доступна на платформе Netflix по всему миру. Съемки будут проходить на русском языке в Москве и Санкт-Петербурге, после сериал дублируют. Дата премьеры "Анны К" пока неизвестна. О том, что Netflix впервые заказал сериалы у российских продюсеров, стало известно в апреле.