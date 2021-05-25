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Захарова назвала "истерикой" реакцию Запада на севший в Минске самолет

Газета.Ru
3 часа назад
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "истерикой" реакцию стран Запада на севший в Минске самолет авиакомпании Ryanair. Такое заявление она сделала в эфире радиостанции "Вести ФМ".
Захарова назвала "истерикой" реакцию Запада на севший в Минске самолет
Фото: Газета.RuГазета.Ru
"Про насильственные захваты, как арестовывали без суда и следствия, просто на основе подброшенных спецслужбами материалов или совершенных провокаций... Это вообще там не считается, это норма, рутина", - сказала дипломат.
По ее словам, у Запада "начинается истерика" в связи с тем, что Белоруссия находится на повестке.
Ранее украинские авиакомпании, Singapore Airlines, Finnair и Air France временно прекратили полеты над Белоруссией. 23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги. В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA белорусские власти считают экстремистским. Накануне саммит лидеров стран Европейского союза постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.
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