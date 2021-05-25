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Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией

Газета.Ru
4 часа назад
Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. Данная мера вступает в силу с полуночи 26 мая. Правительство Украины уже поручило профильным ведомствам принять все необходимые меры. Также авиакомпаниям Украины запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Белорусии. Шмыгаль отметил, что Киев считает инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair в Минске нарушением международного авиационного права. Накануне саммит лидеров стран Европейского союза постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров. Позднее Франция закрыла свое небо для белорусской авиакомпании "Белавиа". Также авиакомпании Finnair и Air France временно прекратили полеты над Белоруссией. 23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги. В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.
Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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