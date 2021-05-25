Украина
прекращает авиасообщение с Белоруссией
, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
в своем Telegram-канале. Данная мера вступает в силу с полуночи 26 мая. Правительство Украины
уже поручило профильным ведомствам принять все необходимые меры. Также авиакомпаниям Украины запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Белорусии. Шмыгаль отметил, что Киев
считает инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair в Минске
нарушением международного авиационного права. Накануне саммит лидеров стран Европейского союза
постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС
на уровне министров. Позднее Франция закрыла свое небо для белорусской авиакомпании "Белавиа". Также авиакомпании Finnair и Air France
временно прекратили полеты над Белоруссией. 23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич
был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги. В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.