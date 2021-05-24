«Сбер» запустил подписку на автомобили

Компании «СберАвто» и «СберЛизинг», входящие в экосистему «Сбера» , запустили подписку на автомобили. Сервис предоставляет новые машины в долгосрочную и краткосрочную аренду и берёт на себя обслуживание.

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Новый сервис получил название «СберАвтоподписка», с 24 мая он доступен в приложении и на сайте «СберАвто». Функция позволяет клиентам получить в своё распоряжение автомобиль за небольшую сумму. Чтобы начать ездить на новой машине, достаточно внести первый арендный платёж и небольшой возвратный страховой депозит.

Цены на аренду удалось сделать доступными благодаря тесной работе с импортёрами и дилерами: ежемесячный платёж составит 1,7–2,2% от розничной цены автомобиля. Сейчас в сервисе в наличии более 40 моделей популярных авто — от Lada и Škoda до Range Rover и Porsche.

При этом арендаторы получают стандартный пакет обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации. В него входит плановое техобслуживание, сезонная замена и хранение резины, оплаченные транспортные налоги и страховка. Пользователь сможет управлять необходимым набором услуг — пробегом, сроком аренды, типом страховки.

Арендовать авто можно на срок от шести месяцев до трёх лет. «СберАвтоподписка» будет доступна только водителям старше 21 года с водительским стажем не менее одного года. Уже на старте пользователи «Сбера» проявили большой интерес к сервису: утром первого дня состоялось более сотни сделок по аренде авто.

«Сейчас — тренд перехода от владения к пользованию автомобилем, именно поэтому мы создали продукт «СберАвтоподписка» и выводим его на рынок, — пояснил генеральный директор «Сбербанк Лизинг» Вячеслав Спиров. — За рубежом подписные сервисы пользуются огромной популярностью, и мы рады предложить этот продукт российскому рынку». По его словам, услуга будет популярна у клиентов, которые хотят пользоваться новым автомобилем и иметь возможность его менять по мере необходимости и истечения гарантии.

В комментарии для РБК Спиров добавил , что, по расчётам «Сбера», к 2025 году «СберАвтоподписка» покажет выручку порядка 24–25 млрд рублей. Инвестиции в проект он раскрывать не стал.

Главный исполнительный директор classified-индустрии «Сбера» Олег Голубцов указал, что из-за состояния авторынка и резко выросших цен на машины у россиян стало меньше возможностей позволить себе личный автомобиль. По словам топ-менеджера, компания увидела перспективы в развитии подписочной модели владения авто, так как при такой схеме клиент может пользоваться новым автомобилем с гораздо меньшей финансовой нагрузкой.

Руководитель сервиса «СберАвтоподписка» Лев Феофанов заявил, что через несколько лет каждый автомобилист при мыслях о новом авто будет рассматривать уже три варианта: подписку, покупку или кредит. При этом аренда за счёт гибкости модели может удовлетворить запросы самых разнообразных пользователей.

«Запуская "СберАвтоподписку", мы рассчитываем трансформировать опыт владения автомобилем от собственности к аренде. Стимулом для этого мы видим высокое качество продукта и его экономическую выгоду по отношению к покупке и кредиту», — отметил Феофанов.

По его словам, ближайшей целью компании станет продвижение сервиса во всех крупных городах России. Сейчас сервис подписки доступен в Москве и Московской области, а вскоре запустится и в Санкт-Петербурге. При этом обслуживание и эксплуатация возможны на территории всей страны. По планам «Сбера», к концу 2021 года в России будут сдаваться в аренду 2000–3000 автомобилей, а в следующем году — уже 5000.