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Число погибших рабочих на очистных сооружениях в Таганроге увеличилось до десяти

Lenta.ru
51 минуту назад
Число погибших рабочих на очистных сооружениях в Таганроге увеличилось до десяти. Еще пять пострадавших госпитализированы. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в скорой помощи.
Число погибших рабочих на очистных сооружениях в Таганроге увеличилось до десяти
Фото: Lenta.ruLenta.ru
«Подняты на поверхность без признаков жизни десять человек, еще одного ищут», — уточнил собеседник агентства.
Информацию о десяти погибших подтвердил мэр Таганрога Андрей Лисицкий.
Ранее источник ТАСС в оперативных службах говорил, что после ЧП из колодца было поднято 11 человек. Шесть из них мертвы, пятеро госпитализированы. Продолжались поиски еще пятерых человек.
По предварительным данным, рабочие отравились в результате выброса метана. В больнице с выжившими работают токсикологи.
Следственный комитет возбудил дело по части 2 статьи 217 УК («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
Другое,Андрей Лисицкий,СКР,ИТАР-ТАСС,Таганрог,
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