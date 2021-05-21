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Стал известен номер выступления Манижи в финале "Евровидения"

Газета.Ru
4 часа назад
Певица Манижа Сангин (Manizha), которая представляет Россию на "Евровидении-2021", выступит в финале международного вокального конкурса под номером 5. Об этом в своем Twitter сообщили организаторы песенного состязания. Отмечается, что представительница от Молдавии Наталья Гордиенко, которую продюсирует российский певец Филипп Киркоров, выступит в заключительной стадии под 14 номером. Всего в финальной части "Евровидения", которая пройдет 22 мая, поучаствуют артисты из 26 стран. 18 мая и 20 мая прошли полуфиналы песенного конкурса. В финальную часть пробились Азербайджан, Бельгия, Норвегия, Израиль, Кипр, Литва, Мальта, Россия, Швеция, Украина, Албания, Болгария, Греция, Исландия, Молдавия, Португалия, Сербия, Сан-Марино, Швейцария, Финляндия. В финал автоматически прошли представители государств-основателей конкурса: Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании. Кроме того, туда попал исполнитель из Нидерландов, которые одержали победу в прошлом конкурсе. Российская исполнительница во время пресс-конференции по итогам полуфинала "Евровидения" пообещала, что в финале она будет "чуть более сумасшедшей". Ранее музыкальный критик Сергей Соседов назвал главных претендентов на победу в "Евровидении".
Стал известен номер выступления Манижи в финале "Евровидения"
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Другое,Сергей Соседов,Наталья Гордиенко,Филипп Киркоров,Россия,Молдова, Республика,
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