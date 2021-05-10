Страны ЕС поддержали Чехию и Болгарию в ситуации с Россией

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«Мы вновь выразили солидарность с Чешской Республикой и Болгарией в свете последних событий, связанных с Россией», — сказал он на пресс-конференции после заседания глав МИД Евросоюза в Брюсселе.

Боррель отметил, что Москва продолжает демонстрировать «модель негативных действий» по отношению к ЕС. Вопрос об отношения России с Европой будет рассмотрен на саммите 25 мая, подчеркнул он.

При этом политик добавил, что все страны-члены Евросоюза считают, что не нужно обострять отношения с Россией.

«Все согласны, что эскалации не нужно. Мы решительно поддерживаем Чехию, однако не хотим, чтобы напряженность увеличивалась», — заключил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что премьер Чехии попросил страны ЕС выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату в знак солидарности с Прагой.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека.