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Овечкин стал инвестором женского футбольного клуба

Lenta.ru
2 часа назад
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин стал инвестором женской футбольной команды. Об этом сообщает ESPN.
Овечкин стал инвестором женского футбольного клуба
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Речь идет о клубе «Вашингтон Спирит», выступающем в Национальной женской футбольной лиге США (NWSL). Сумма инвестиций не раскрывается.
Россиянин признался, что на такое решение его вдохновила мать — двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина. Он также отметил, что ему приятно поддерживать спортивные клубы из округа Колумбия, в который входит Вашингтон.
Овечкин проводит 16-й сезон в составе «Кэпиталс», он забросил 730 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. В текущем сезоне на счету капитана «Вашингтона» 42 очка (24 гола и 18 передач). 23 апреля россиянин получил травму и с того момента пока не выходил на лед.
Другое,Татьяна Овечкина,Александр Овечкин,
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