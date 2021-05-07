Лукашенко рассказал о создании в Белоруссии вакцины от COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о создании в стране собственной вакцины от COVID-19, сообщает «БелТА».

Государственный лидер напомнил о недавних заявлениях критиков, связанных с намерением Белоруссии произвести собственную вакцину.

Президент отметил, что никакие вакцины не могут гарантировать эффективность от будущих мутаций вируса. Он добавил, что у Белоруссии есть вакцины, созданные по российским технологиям, а также купленные в Китае.

«А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится», — заключил Лукашенко.

1 апреля президент Белоруссии подписал распоряжение по созданию белорусской вакцины от коронавируса в 2021-2023 годах.