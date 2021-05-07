Блинкен ушел от ответа на вопрос об отключении России от SWIFT

«Я не хотел бы отвечать на гипотетические вопросы о том, что мы могли бы сделать в будущем. Позвольте мне просто сказать, что когда речь идет о сдерживании агрессии или ответе на нее, мы рассмотрим все разумные варианты», – ответил глава Госдепа.