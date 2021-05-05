У Порошенко нашли дорогостоящие работы Дали и Репина. Он купил их через офшоры

Бывший президент Украины Пётр Порошенко
оказался обладателем целого ряда предметов искусства и роскоши, приобретённых через офшоры. Скульптура Дали и картина Репина
стали очередными штрихами в уголовных делах против политика о легализации преступных доходов и коррупции. Об обнаруженных предметах роскоши сообщил Центр по исследованию коррупции и организованной преступности, изучающий связанные с бывшим украинским лидером финансовые потоки. По данным расследователей, Пётр Порошенко тайно контролировал деятельность шести офшорных компаний, через которые проводились многомиллионные сделки. Среди этих сделок — покупка роскошной мебели для дома семьи Порошенко и приобретение редких произведений искусства. В частности, у экс-президента нашли скульптуру Сальвадора Дали «Длинноногий слон» и картину Ильи Репина «Казаки на Чёрном море». Также Пётр и Марина Порошенко
с 2009 по 2012 год купили итальянскую мягкую мебель класса люкс на сумму более $100 000 — в тот период будущий президент работал министром иностранных дел Украины и занимался строительством собственного поместья под Киевом. Сделку оформили через компанию Vernon Holdings (Британские Виргинские острова), о которой с 2019 года известно, что она принадлежит Порошенко. Авторы расследования указали, что теневые сделки стали возможны благодаря австрийскому Райффайзен Банку, с которым работал давний соратник Порошенко. По предварительным данным, ещё 11 офшорных компаний-пустышек, работающих с этим банком, также были связаны с бизнесом Порошенко. Однако вместо политика банк указал владельцем этих фирм его делового партнёра Сергея Зайцева
. В 2018 году финансовый регулятор Австрии оштрафовал банк на 2,75 млн «за ненадлежащую проверку личности бенефициарного собственника и несвоевременное обновление документов», однако в решении о штрафе не уточняется, кого из клиентов Райффайзен Банка идентифицировали неверно. Состояние Петра Порошенко, строившего свою бизнес-империю с 1998 года, оценивается более чем в $1 млрд. Он стал президентом Украины после политического кризиса 2014 года. Сейчас Порошенко фигурирует в нескольких уголовных делах о легализации преступных доходов через офшоры, отмывании украденных денег, коррупции, попытках конституционного переворота и незаконных действиях в отношении Приватбанка. По большинству из них он проходит свидетелем. Фото: president.gov.ua , CC BY 4.0 Взяточники и мошенники без масок — в разделе «Криминал» .